Σεισμός στη Γαύδο

Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού και ποιο ήταν το εστιακό του βάθος.

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ νότια της Γαύδου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Ειδικότερα, το επίκεντρο ήταν 42 χιλιόμετρα νότια, νοτιανατολικά της Γαύδου ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίστηκε στα 20 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ώρες νωρίτερα στην περιοχή καταγράφηκε ένας ακόμα σεισμός με ένταση 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

