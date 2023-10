Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 65χρονου για ασέλγεια σε ανήλικο

Οι γονείς έκαναν την καταγγελία και ο άνδρας που κρατούσε το παιδί συνελήφθη.

Για κατάχρηση ανηλίκου συνελήφθη χθες 65χρονος στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Είχε προηγηθεί καταγγελία των γονιών 8χρονου αγοριού στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως κατήγγειλαν, ο 65χρονος έχοντας υπό την επίβλεψή του το ανήλικο θύμα, με το οποίο συνδέεται συγγενικά (εξ' αγχιστείας), προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του.

Οι ενέργειες φέρεται να συνέβησαν στο σπίτι του 65χρονου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου και συνελήφθη. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν επίσης 20 φυσίγγια, για τα οποία ο συλληφθείς δεν διέθετε τη σχετική άδεια.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθη χθες (15-10-2023), 65χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων καθώς και για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο ανωτέρω, έχοντας υπό την επίβλεψή του ανήλικο αγόρι (συγγενής εξ’ αγχιστείας), στην οικία του στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προέβη σε βάρος του σε γενετήσιες πράξεις.

Επιπλέον, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία σου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (20) φυσίγγια χωρίς να κατέχει σχετική άδεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

