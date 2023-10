Χανιά

Τροχαίο - Ηράκλειο: Εντοπίστηκε ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε οδηγό μηχανής

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας που εγκατέλειψε τον δικυκλιστή μετά από το τροχαίο.

Ένας 25χρονος Έλληνας διαπιστώθηκε πως ήταν ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αμμουδάρα εγκαταλείποντας το σημείο του ατυχήματος και τον τραυματισμένο δικυκλιστή που κείτονταν στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικές αρχές κατόπιν ενδελεχούς έρευνας ταυτοποίησαν τα στοιχεία του οδηγού, που όπως προέκυψε οδηγούσε το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας του.

Λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, ο 25χρονος δε συνελήφθη, όμως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τροχαίο με εγκατάλειψη.

