Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν εναέρια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι στην Κεφαλονιά.

Σύμφων με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2023

