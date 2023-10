Αχαΐα

Κακοποίηση ζώων - Πάτρα: Νεκρά δεκάδες γατάκια από φόλες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγώνας δρόμου με την κτηνίατρο του Δήμου με αντίδοτα σε ενέσιμα διαλύματα σε μια προσπάθεια να σωθούν κάποιες γάτες.

-

Μαζική δολοφονία μικρών γατών σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στα Μποζαϊτικα της Πάτρας. Δώδεκα νεκρά ζώα από φόλες βρήκαν μέσα σε τρεις ημέρες οι άνθρωποι που φροντίζουν τις αδέσποτες γάτες γύρω και μέσα σε εστιατόριο στην Παραλία Προαστίου στην οδό Μέντορος.

Όπως είπαν οι περίοικοι, επρόκειτο για μικρά γατάκια και υγιή. Στη θέα των άτυχων ζώων ξεκίνησε αγώνας δρόμου με την κτηνίατρο του Δήμου με αντίδοτα σε ενέσιμα διαλύματα σε μια προσπάθεια να σωθούν κάποιες γάτες. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι άνθρωποι δεν προλάβαιναν να θάβουν ζώα καθώς το ένα ξεψυχούσε μετά το άλλο.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πάτρας έφθασαν αμέσως στην περιοχή, πήραν καταθέσεις και ερεύνησαν για τυχόν ύπαρξη βίντεο από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος των γύρω σπιτιών.

Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την έρευνα, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης της μαζικής εξόντωσης των γατών.

Πηγή: Pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Ο Μπάιντεν σε Ισραήλ και Αμάν

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα