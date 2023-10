Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη ηλικιωμένου κατηγορούμενου για σωματεμπορία

Χειροπέδες σε ηλικιωμένος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα.

Ηλικιωμένος, καταζητούμενος για σωματεμπορία, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση διωκτικών εγγράφων που εκκρεμούσαν εις βάρος του.

Πρόκειται για 81 ετών άνδρα (ημεδαπό), για τον οποίο είχε εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, που διέτασσε την προσαγωγή και σύλληψή του.

Στο μεταξύ, δύο ξεχωριστές υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε, σχηματίστηκαν δικογραφίες εναντίον 33χρονου (αλλοδαπού) και 67χρονου (ημεδαπού) που τον περσινό Ιούνιο προέβησαν σε άσεμνες χειρονομίες ή προσέβαλαν λεκτικά αντιστοίχως μία 31χρονη και μία 33χρονη.

