Παναγιώτης Λιαδέλης: Συνελήφθη ο πρώην μπασκεμπολίστας μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί και άγριο ξύλο σε μπαρ στον Βόλο με συλλήψεις και τραυματισμούς. Το χρονικό του επεισοδίου.

Τον τρόμο έζησαν θαμώνες σε μπαρ μετά από πυροβολισμούς και άγριο ξύλο στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Όλα ξεκίνησαν στις 2 η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν δύο θαμώνες του μπαρ που είναι ιδιοκτησίας του πρώην μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, ηλικίας 24 και 27 ετών, διαπληκτίστηκαν με ένα άλλον θαμώνα, αγνώστων στοιχείων και βγήκαν από το μαγαζί προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής , αφού πρώτα αποχώρησαν, λίγο αργότερα επέστρεψαν και άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, σκορπίζοντας τον πανικό στους θαμώνες του μπαρ και τους περαστικούς. Ακολούθησε ο ξυλοδαρμός τους με κλωτσιές και μπουνιές από πέντε υπαλλήλους, αλλά και τον πρώην καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Λιαδέλη

Ο ένας από τους δράστες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο φρουρούμενος και αναμένεται να λάβει εξιτήριο .

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο επεισόδιο στο μαγαζί, ανάμεσά τους ο Παναγιώτης Λιαδέλης και ο γιος του, οδηγήθηκαν στην αστυνομία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Υπενθυμίζεται ότι 2002 ο Παναγιώτης Λιαδέλης είχε προφυλακιστεί για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβιασμού -κακουργηματική πράξη- και τοκογλυφίας

