Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.

Ύφεση παρουσιάζουν τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν γίνει περισσότερες από 40 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα, οι πιο πολλές στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Επίσης, προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν σε περιοχές της Αιγιαλείας, της Ναυπάκτου και του Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η καταιγίδα που έπληξε τον Πύργο προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε δρόμους της πόλης, καθώς και σε σημεία της εθνικής οδού που συνδέει την ηλειακή πρωτεύουσα με την Πάτρα.

