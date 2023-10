Σέρρες

Μεταναστευτικό - Σάμος: Δεκάδες διασωθέντες και μια νεκρή σε λέμβο

Ο φερόμενος ως χειριστής της λέμβου έπεσε στην θάλασσα, όταν αντιλήφθηκε το σκάφος του Λιμενικού να προσεγγίζει την βάρκα.

(εικόνα αρχείου)

Στην περισυλλογή 47 μεταναστών, μεταξύ των οποίων και μίας νεκρής γυναίκας, που επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε χθες πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σάμου.

Στη λέμβο επέβαιναν 14 άντρες, 17 γυναίκες, 5 αγόρια και 11 κορίτσια.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Βαθύ της Σάμου και αφού παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Η νεκρή γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στη θαλάσσια περιοχή, όπου εντοπίστηκε η λέμβος, διεξάγονται έρευνες από ένα ναυαγοσωστικό σκάφος αφού, κατά δήλωση των διασωθέντων, ο χειριστής της λέμβου κατέπεσε στη θάλασσα για να διαφύγει και αγνοείται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

