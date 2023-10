Κορινθία

Κόρινθος: Μυστήριο με σορό σε τροχόσπιτο

Πως εντοπίστηκε η σορός μέσα στο τροχόσπιτο. Διενεργείται προανάκριση

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, μέσα σε τροχόσπιτο στη χερσαία ζώνη λιμένα Κορίνθου, ένας 65χρονος αλλοδαπός.

Ο ανωτέρω, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

πηγή: notospress.gr

