Βόλος: Λεωφορείο παρέσυρε 5χρονο αγοράκι

Το παιδάκι – που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο – επιχειρούσε να διασχίσει μαζί με τη μητέρα του το δρόμο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Χρήστου Λούλη στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr ένα αγοράκι 5,5 ετών διέσχιζε τον δρόμο μαζί με τη μητέρα του, όταν λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ το παρέσυρε με αποτέλεσμα να το χτυπήσει.

Στο σημείο δημιουργήθηκε πανικός και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά μεταφέροντας το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου.

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού κάνουν λόγο για λάθος της μητέρας να περάσει τον δρόμο από σημείο που δε διαθέτει διάβαση πεζών, παρότι αυτή απέχει λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο του ατυχήματος.

