Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Λέρο

Ποιο ήταν το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα 7:25 το πρωί στο νησί της Λέρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 32 χλμ. νοτιοδυτικά της Λέρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7:25 το πρωί της Πέμπτης υπολογίστηκε στα 17,5.

