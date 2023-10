Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο - Λαμία: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και... γκρέμισε τοίχο σπιτιού (εικόνες)

Ένα απίστευτο τροχαίο συνέβη στην Λαμία. Πώς το ΙΧ έφτασε... στην κρεβατοκάμαρα σπιτιού.

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης – στις 03.00- στην πόλη της Λαμίας και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Ναυπάκτου.

Ένα ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε οικεία κατεδαφίζοντας το κομμάτι του σπιτιού όπου ήταν και η κρεβατοκάμαρα και πιο συγκεκριμένα την μπαλκονόπορτα και μέρος του τοίχου.

Απο την σύγκρουση τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό νοσοκομείο Λαμίας ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν τραυματίστηκαν οι ιδιοκτήτες της οικείας όπου ξεκόλλησε η μπαλκονόπορτα και κομμάτι του τοίχου.

Στο μεταξύ το όχημα έπεσε και στην απέναντι οικία πάνω στα κάγκελα όπου βρίσκεται και ο ρυθμιστής αερίου.

Προανακριση για τα ακριβη αιτία του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Λαμίας.



