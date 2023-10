Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: άγριος καβγάς παιδιών σε δημοτικό σχολείο

Πώς συνέβη το άγριο περιστατικό. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένα κοριτσάκι. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Βαθύ προβληματισμό προκαλεί σε γονείς, εκπαιδευτικούς και όλη την κοινωνία του Αγρινίου το περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο του Αγρινίου την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο μαθητές της Δ΄ τάξης αρχικά διαπληκτίστηκαν όταν η μία πλευρά προσπάθησε να υπερασπιστεί μικρότερο αδερφό που ζήτησε βοήθεια για να αντιμετωπίσει κοροϊδευτικά σχόλια που δεχόταν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα πνεύματα οξύνθηκαν και η κατάσταση ξέφυγε, με πέντε δασκάλους που βρίσκονταν στο σημείο, να επεμβαίνουν για να ξεχωρίσουν τους μαθητές.

Ωστόσο μία μαθήτρια τραυματίστηκε και μετά από επεισόδια εμετού και πόνου στο ύψος του νεφρού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία την μεταφορά της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Στη συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων και εκεί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ρήξη οργάνου κάτι που αποκλείστηκε και αφού δόθηκαν οδηγίες στους γονείς γύρω από την εξέλιξη των συμπτωμάτων, η μαθήτρια πήρε εξιτήριο αργά το απόγευμα .

Για το περιστατικό που έχει γίνει θέμα σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού, δεν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές σε μια προσπάθεια να δοθούν λύσεις και αυτό να αντιμετωπιστεί μέσα από το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών .

