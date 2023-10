Ρεθύμνου

Κρήτη: πυροβόλησαν νεαρό έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων

Πώς συνέβη το περιστατικό στην Κρήτη. Τι εξετάζει η Αστυνομία.

Από τύχη είναι ζωντανός Ρεθεμνιώτης ο οποίος πυροβολήθηκε από άνδρα, με πιστόλι, τέσσερις φορές, καθώς βρισκόταν σε βενζινάδικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 35χρονο, ο οποίος σταμάτησε στο πρατήριο, στον Πρίνο Ρεθύμνου, για να φουσκώσει το λάστιχο του αυτοκινήτου του.

Εκείνη την ώρα ένα άνδρας, γνωστός του, 43 ετών, τον πλησίασε και με πιστόλι τον πυροβόλησε τέσσερις φορές. Οι σφαίρες βρήκαν όλες την πόρτα του οδηγού, με τον 35χρονο να προσπαθεί να καλυφθεί. Μετά την επίθεση ο δράστης επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης, περισυνέλεξαν τέσσερις κάλυκες, ενημερώθηκαν για τα στοιχεία του δράστη, τον οποίο αναζητούν, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των δύο ανδρών υπάρχουν προσωπικές διαφορές.

