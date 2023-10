Λάρισα

Τραγωδία στα Τέμπη: Απολογείται ο πρόεδρος του ΟΣΕ

Συνεχίζεται η ανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης μέχρι την τελική απαγγελία των ποινικών κατηγοριών.

Συνεχίζεται η έρευνα για την τραγωδία του δυστυχήματος στα Τέμπη, τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ να περνά την πόρτα του Εφέτη ανακριτή Λάρισας την Παρασκευή για να απολογηθεί. Το συγκεκριμένο πρόσωπο κατείχε αυτή την θέση από τις αρχές Νοεμβρίου του 2019 μέχρι 3 Ιουνίου του 2020. Στο μεταξύ την Πέμπτη ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον εφέτη ανακριτή, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ο οποίος υπηρετούσε την περίοδο 2018-2019.

