Γαύδος: Παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά του νησιού

Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού για τη μεταφορά τους στα Χανιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τη μεταφορά μεταναστών από τη Γαύδο στα Χανιά.



Πρόκειται για 35 άτομα ηλικίας 30-35 ετών τα οποία αποβιβάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης, με ένα μικρό σκάφος, στην παραλία της Τρυπητής.



Οι μετανάστες συριακής και παλαιστινιακής καταγωγής κατά δήλωση τους, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται το απόγευμα να μεταφερθούν στη Χώρα Σφακίων, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση χώρου για την προσωρινή διαμονή τους.

