Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στην Θεσσαλονίκη για του Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα :

Την Τρίτη (24-10-2023):

Κατά τις ώρες 07.30΄- 16.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, , θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

(α) Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά: Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

(β) Των κινουμένων από Ν.Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη: Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν. Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

Την Τετάρτη (25-10-2023):

(1) Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Κορονιωτίσσης», , θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Ι.Δραγούμη μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Ολύμπου, στο τμήμα της από την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

Πελοποννήσου, σε όλο το μήκος της.

Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

(2) Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Κορωνιωτίσσης », δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Ολύμπου, στο τμήμα της από την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

Πελοποννήσου, σε όλο το μήκος της.

Την Πέμπτη (26-10-2023):

(1) Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους,

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

Κασσάνδρου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό

Μακεδονικής Αμύνης.

Μακεδονικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.

Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

(2) Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.

Την Παρασκευή (27-10-2023):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

Το Σάββατο (28-10-2023):

(1) Από ώρα 03.00΄ και μέχρι το τέλος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ.Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Μ.Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμος Καλαμαριάς), στο τμήμα της από Ερυθρού Σταυρού μέχρι Αιγαίου.

(2) Από ώρα 05.00΄ και μέχρι το τέλος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

(3) Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι το τέλος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ.Μπότσαρη - Καραϊσκάκη - Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Στρατηγού Κακαβού, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.