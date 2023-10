Ζάκυνθος

Φωτιά στην Ζάκυνθο

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 21/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Μαριές Ζακύνθου.

Στο σημείο επιχειρεί το σύνολο σχεδόν των πυροσβεστικών δυνάμεων Ζακύνθου προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαριές Ζακύνθου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 21, 2023

