Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διαρρήκτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

37χρονος προσπάθησε να διαφύγει την σύλληψη και πέταγε τα διαρρηκτικά εργαλεία στον δρόμο. Πώς τον ακινητοποίησαν οι Αρχές και τι βρέθηκε πάνω του.

-

Επ’ αυτοφώρω συνέλαβαν έναν διαρρήκτη, αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη.

Ο 37χρονος είχε μόλις δύο διαρρήξει δύο οικίες στην Περαία. Ιδιοκτήτρια σπιτιού ενημέρωση την Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού, ξεκίνησαν έρευνες και εντόπισαν τον 37χρονο ο οποίος κινούνταν ύποπτα.

Στη θέα τους άρχισε να τρέχει και πέταξε στο έδαφος διαρρηκτικά εργαλεία. Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε πουγκί που περιείχε διάφορα κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ υπέδειξε και σημείο όπου είχε αποκρύψει κλεμμένο φορητό υπολογιστή.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Προέκυψε επίσης ότι, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης για άρθρα: Δεν θυμάμαι τι έγραφα, ήμουν 24 ετών!

ΗΠΑ: Μάνα σκότωσε τα δίδυμα παιδιά της (βίντεο)

Πυρηνέλαιο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές