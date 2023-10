Κέρκυρα

Κέρκυρα: Η φωτιά στον Άγιο Στέφανο τέθηκε υπό έλεγχο

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή 'Αγιος Στέφανος Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στις 12:28 κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τον 'Αγιο Στεφανο της βόρειας Κέρκυρας και να κατευθυνθούν προς το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου. Στο σημείο επιχείρησαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

