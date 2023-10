Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: γυναίκα δέχτηκε επίθεση από σκύλο (εικόνες)

Η γυναίκα, έζησε τον τρόμο απότ ην επίθεση του σκύλου που εκτός απο την ίδια τραυμάτισε και το σκυλάκι της.

Στιγμές τρόμου έζησε μία γυναίκα στην Ηγουμενίτσα, όταν δέχτηκε επίθεση από πίτμπουλ, ενώ είχε βγάλει βόλτα το μικρόσωμο σκυλάκι της.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το thespro.gr, έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, 20/10, με τη γυναίκα να περιγράφει ότι ο σκύλος ράτσας πίτμπουλ της επιτέθηκε, πηδώντας την περίφραξη του σπιτιού του ιδιοκτήτη του.

Η γυναίκα, προσπαθώντας να προφυλάξει τον μικρόσωμο σκύλο της, δέχτηκε πολλαπλά δαγκώματα στα χέρια της από το πίτμπουλ, και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τραύματα από την επίθεση του πίτμπουλ φέρει και το σκυλάκι της, με τη γυναίκα να καταθέτει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου.

