Ηράκλειο: Φωτιά σε αποθήκη κοντά σε σπίτια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 8:30 το πρωί, σε χώρο αποθήκης στην περιοχή Κατσάμπας.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες που έσπευσαν με πέντε οχήματα, με την επιχείρηση να στήνεται άμεσα, προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, καθώς πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Μέσα στην αποθήκη, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική βρισκόταν σταθμευμένο όχημα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

