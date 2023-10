Αχαΐα

Αίγιο: Χειροπέδες στον ασυγκράτητο… ληστή

Ο δράστης αφού λήστεψε φαρμακείο της περιοχής κι έφυγε με σημαντικό χρηματικό ποσό, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα για να ληστέψει και γειτονικό φούρνο.

Δεύτερη ληστεία μέσα σε ένα 24ωρο προσπάθησε να κάνει ο άγνωστος κακοποιός που είχε ληστέψει το βράδυ της Παρασκευής ένα φαρμακείο στην περιοχή της Ελίκης Αιγίου, καθώς το βράδυ του Σαββάτου εισέβαλε σε έναν φούρνο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον πρώτο του στόχο.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν κατάφερε να αρπάξει χρήματα από το ταμείο, καθώς η υπάλληλος την οποία απείλησε με το όπλο του έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια, ενώ και ένας πελάτης που βρισκόταν στο κατάστημα κινήθηκε εναντίον του, σύμφωνα με το protothema.gr.. Έτσι, ο επίδοξος ληστής, που και αυτή τη φορά φορούσε γάντια, την κουκούλα της ζακέτας του και χειρουργική μάσκα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σχέδιά του και να τραπεί σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας που προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη του, εξετάζουν τα πλάνα που συγκέντρωσαν από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος και εκτιμούν ότι είναι ο ίδιος που είχε ληστέψει ένα φαρμακείο επί της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών- Πατρών, στις 8.30΄ το βράδυ της Παρασκευής.

Τότε, ο δράστης ακινητοποίησε την ιδιοκτήτρια με την απειλή πιστολιού, άρπαξε 1.180 ευρώ από την ταμειακή μηχανή το ποσό των και διέφυγε τρέχοντας, αλλά στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που είχε αφήσει παρκαρισμένο στο διπλανό στενό και εξαφανίστηκε με αυτό.

