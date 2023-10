Θεσσαλονίκη

Ασέλγεια σε ανήλικο - Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 45χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, όταν η 12χρονη (τότε) παθούσα εκμυστηρεύτηκε στη νονά της όσα είχαν προηγηθεί

-







Σε 10ετή κάθειρξη καταδικάστηκε 45χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για κατάχρηση σε ασέλγεια με θύμα την ανήλικη κόρη της (πρώην) συντρόφου του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, όταν η 12χρονη (τότε) παθούσα εκμυστηρεύτηκε στη νονά της όσα είχαν προηγηθεί. Την περίοδο εκείνη, η ανήλικη είχε αποφασιστεί να απομακρυνθεί από την μητέρα της, η οποία είχε άλλα τέσσερα παιδιά από διαφορετικούς συντρόφους και μεταξύ αυτών ένα με τον κατηγορούμενο. Όταν συμπλήρωσε τα 15 της έτη, η ανήλικη επιβεβαίωσε εκ νέου την καταγγελία της.

Ο ίδιος, στην απολογία του αρνήθηκε την εις βάρος του κατηγορία, κάνοντας λόγο για σκευωρία. «Είμαι επτά μήνες στη φυλακή χωρίς καμία απόδειξη. Αυτό για το οποίο κατηγορούμαι είναι αβάσταχτο. Έβαλαν τη μικρή να με κατηγορήσει επειδή δεν με συμπαθούσαν» είπε, μεταξύ άλλων, ο 45χρονος. Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι στεκόταν δίπλα στη σύντροφό του ακόμη και μετά τον χωρισμό τους, προσπαθώντας να βοηθήσει τα παιδιά της.

Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί και το δικαστήριο ομόφωνα τον έκρινε ένοχο χωρίς να τού αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, επέστρεψε στη φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό