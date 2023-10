Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “ΖΕΥΣ” και Spitfire “έσκισαν” τον ουρανό - Πέταξαν πάνω από τη μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών διεξάγεται η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, καθώς «ΖΕΥΣ» και Spitfire έσκισαν τον ουρανό με συγκλονιστικές επιδείξεις.

-



Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν εκατοντάδες Θεσσαλονικείς τις δοκιμαστικές πτήσεις του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» και του Spitfire, ενόψει της αυριανής στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Με εντυπωσιακούς ελιγμούς ακριβείας και διελεύσεις σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, που άφησαν όσους παρακολουθούσαν με το στόμα ανοιχτό, η δοκιμαστική πτήση που πραγματοποίησε ο πιλότος του F-16 της ομάδας επιδείξεων “ΖΕΥΣ”, σμηναγός Χρήστος – Πάρης Χαριτος.

Ο έμπειρος πιλότος με ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε περίπου στις 11:30 και κράτησε έξι λεπτά, πραγματοποίησε απίθανες διελεύσεις δείχνοντας την ικανότητα του και δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για δυνατές συγκινήσεις και κατά τη διάρκεια της αυριανής στρατιωτικής παρέλασης.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες από τις δοκιμαστικές πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη:

Νωρίτερα περίπου στις 11.15 πέταξε πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης το κλασικό Spitfire, που έκανε συνολικά τρεις διελεύσεις, συνοδευόμενο από δύο εξελιγμένα F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε ανήλικο - Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 45χρονο

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή