Εύβοια: τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε άνδρα (εικόνες)

Τραγωδία στην Εύβοια, με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εύβοια με έναν άτυχο άνδρα να χάνει την ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος κάτω υπό άγνωστες συνθήκες καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στην περιοχή των Φύλλων του Δήμου Χαλκιδέων.

Στο σημείο έσπευσαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την πυροσβεστική της οποίας άνδρες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του αποτύχουν άνδρα. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να παραλάβει τη σορό του άτυχου οδηγού του τρακτέρ.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας μαζί με τον διοικητή του νόμου κ. Κώστα Ψαρρό.

