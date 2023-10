Χανιά

Χανιά: συνελήφθη άνδρας για πυροβολισμούς (εικόνες)

Πώς συνέβη το περιστατικό στην Κρήτη. Στα χέρια των αρχών ο άνδρας που πυροβολούσε.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή γύρω από το νεκροταφείο του Αγίου Λουκά στα Χανιά, καθώς κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς. Στην περιοχή όπως είναι επικράτησε αναστάτωση.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00 και αμέσως στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη, αποτελούμενη από αστυνομικούς της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ. Ο δράστης των πυροβολισμών, ένας 50χρονος Χανιώτης, φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με συγγενικά του πρόσωπα λίγο νωρίτερα, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί, με άλλους να αναφέρουν 5 και άλλους μέχρι και 20.

Ο άνδρας είχε καραμπίνα, ενώ τελικά ήταν μόνος του στο σπίτι, καθώς τα συγγενικά του πρόσωπα είχαν φύγει.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το στενό, κάθετο στην οδό Μυλωνογιάννη, και ακολούθησαν διαπραγματεύσεις, με τον 50χρονο, έπειτα από μια ώρα περίπου, να πείθεται να βγει από την οικία. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν είχε αποκλειστεί και το ενδεχόμενο επιχείρησης σύλληψής του, με πάνοπλους αστυνομικούς που έφεραν και ασπίδες, να βρίσκονται πλησίον.

Αυτοκινητο της ασφαλειας περιμενε σε κοντινη αποσταση και οταν τελικά ο 50χρονος εξήλθε, συνεληφθη αμεσα, μπηκε στο αυτοκίνητο και απομακρυνθηκε ταχύτατα απο το σημείο, ενώ διεξάγεται έρευνα στο σπίτι του.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που οδήγησε στους πυροβολισμούς

Πηγή: zarpanews.gr

