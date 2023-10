Αιτωλοακαρνανία

28η Οκτωβρίου – Αγρίνιο: Περηφάνια για τον μαθητή με ολική απώλεια όρασης που παρέλασε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μαθητής της πρώτης τάξης του Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με τη συμμετοχή του στη μαθητική παρέλαση, στη Γαβαλού Μακρυνείας.

-

Με περηφάνια διεξήχθη και στη Γαβαλού Μακρυνείας του δήμου Αγρινίου η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Θερμό χειροκρότημα έλαβαν όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν ενώ ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή του μαθητή Ιωάννη Παπαθανασίου (της Α΄ τάξης γυμνασίου) με ολική απώλεια όρασης. Ήταν παραστάτης και επισήμανε πως ήταν μεγάλη η τιμή που ένιωσε, όπως αναφέρει το agrinionews.

«Ως Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιάννη και να του πω ότι πρωτίστως ήταν μεγάλη τιμή για την σχολική κοινότητα Γυμνασίου Γαβαλούς Αγρινίου η συμμετοχή του στην παρέλαση», σημειώνει ο Διευθυντής του σχολείου Βασίλειος Δανιάς που εξέφρασε πολλά συγχαρητήρια στο μαθητή και στην οικογένειά του αλλά και στην συνοδό του Στέλλα Παντελή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Πέθανε η 16χρονη Αρμιτά Γκεραβάντ – Ήταν σε κώμα μετά από επίθεση της αστυνομίας ηθών

Μέση Ανατολή - Ισραήλ: Νεκροί τουλάχιστον 29 δημοσιογράφοι

28η Οκτωβρίου - Λιβάδι Λάρισας: Νεαροί παρέλασαν πάνω σε άλογα (εικόνες)