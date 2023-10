Λάρισα

Ενδοοικογενειακή βία: Κρατούμενη μητέρα μετά από καταγγελία της κόρης της

Ένα κορίτσι 13 ετών κατήγγειλε τη μητέρα του, η οποία και συνελήφθη.

Κρατούμενη στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας βρέθηκε μια 40χρονη Λαρισαία έπειτα από καταγγελία της 13χρονης κόρης της. Η μητέρα συνελήφθη κατά πώς προβλέπεται από τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας (σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων), καθώς χαστούκισε την κόρη της.

Είναι η δεύτερη περίπτωση το τελευταίο διάστημα όπου αστυνομικοί του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Λάρισας προχώρησαν σε συλλήψεις γονέων, αφού δεν προβλέπεται η χειροδικία, η άσκηση βίας σε βάρος ανήλικων παιδιών, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταγράφονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις παιδιών, που τα ίδια επικοινωνούν με την αστυνομία, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά των γονέων τους.

Ορισμένοι γονείς επιμένουν και σήμερα στον «συνετισμό» των παιδιών τους χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως το χαστούκι, μέθοδος ευρέως διαδεδομένη στο παρελθόν στην οποία αποδίδονταν μάλιστα «παιδαγωγικός» χαρακτήρας.

Ωστόσο η άσκηση βίας στα παιδιά, ακόμη και το χαστούκι που θεωρείται ελαφρά σωματική βλάβη, απαγορεύεται από τον νόμο και σε περιπτώσεις που καταγγέλλονται τέτοια φαινόμενα, τότε οι αστυνομικοί οφείλουν να προχωρήσουν σε συλλήψεις, διερευνώντας παράλληλα τα καταγγελλόμενα.

Στην προχθεσινή περίπτωση, η 40χρονη μητέρα και η 13χρονη κόρη της – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» βρέθηκαν στο γραφείο της διευθύντριας Γυμνασίου της Λάρισας, όταν η μητέρα τράβηξε από τα μαλλιά την κόρη της και την χαστούκισε.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. η εξοργισμένη μητέρα, φεύγοντας από το γραφείο της διευθύντριας ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του Γυμνασίου, χτύπησε ξανά την κόρη της, ρίχνοντας μια ακόμη σφαλιάρα. Τότε η 13χρονη κατήγγειλε τη μητέρα στην αστυνομία, με αποτέλεσμα η 40χρονη γυναίκα να συλληφθεί, ενώ στη συνέχεια με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερη. Νωρίτερα η Εισαγγελέας Ανηλίκων Λάρισας και με απώτερο σκοπό το όφελος της ίδιας της οικογένειας, μητέρας και κόρης, συναίνεσε στη διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης που θα ακολουθηθεί με τη συνδρομή ειδικών.

Πρόσφατα συνελήφθη ζευγάρι Λαρισαίων έπειτα από καταγγελία της επίσης 13χρονης κόρης τους. Η μαθήτρια Γυμνασίου κατήγγειλε στον διευθυντή του σχολείου περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τους γονείς της. Αστυνομικοί του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Λάρισας μετέβησαν στο σχολείο όπου τους ανέμενε ο γυμνασιάρχης και η μαθήτρια η οποία κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι οι γονείς της, της προκάλεσαν σωματικές βλάβες χτυπώντας την με σφαλιάρες στο πρόσωπο και στον λαιμό. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, το περασμένο καλοκαίρι συνελήφθησαν γονείς έπειτα από καταγγελίες των παιδιών τους. Στην πρώτη περίπτωση επειδή μια 38χρονη μητέρα χαστούκισε την ανήλικη κόρη της και την χτύπησε στο χέρι και στη δεύτερη περίπτωση, ένας 50χρονος πατέρας συνελήφθη γιατί έσπρωξε την ανήλικη κόρη του πάνω στην πόρτα, προκαλώντας της ελαφρά σωματική βλάβη στο μάγουλο.

