Κορινθία

Σεισμός στον Κορινθιακό Κόλπο

Ποιο ήταν το εστιακό βάθος του σεισμού

Σεισμός έγινε το πρωί της Κυριακής στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ και έγινε 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα.

