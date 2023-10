Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες άτομα έδειραν εργαζόμενο σε νυχτερινό κέντρο

Περίπου 20 άτομα επιτέθηκαν με ξύλα και μπουκάλια σε βάρος του παθόντα. Γιατί η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση να έχει οπαδικά κίνητρα.

Οπαδικά κίνητρα πίσω από επεισόδιο που οδήγησε στον τραυματισμό ενός άντρα, τα ξημερώματα, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στα 20 άτομα επιτέθηκαν με ξύλα και μπουκάλια σε βάρος του παθόντα που εκείνη την ώρα εργαζόταν στην ασφάλεια του κέντρου διασκέδασης.

Ο τραυματίας απευθύνθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε εκδορές.

Καθώς το θύμα φέρεται ως οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης οδήγησε τους αστυνομικούς να διερευνήσουν την εκδοχή το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει το θύμα.

