Τροχαίο στη Λάρισα: Θρήνος για 45χρονο

Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο που έγινε έξω από τη Λάρισα ένας άνδρας, κάτω από φρικτές συνθήκες.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 45χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιάς.

Το τροχαίο σημειώθηκε πριν από τη στροφή του Αγίου Νικολάου όταν, κάτω από άγνωστες αιτίες, το όχημα ανετράπη και ο οδηγός του εκσφενδονίστηκε σε χωράφι, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην Αγιά και στην ευρύτερη περιοχή της, σκορπώντας τον θρήνο στην οικογένειά του και μεγάλη θλίψη σε όλη την τοπική κοινωνία.

Ο άτυχος 45χρονος αφήνει πίσω τον πατέρα του Γιώργο, τα αδέλφια του Σταύρο και Μαρία, τα ανίψια του Γιώργο και Χρυσαλένα, θείους και ξαδέλφια.

