Φθιώτιδα

Ζευγάρι χάθηκε στο φαράγγι του Γοργοποτάμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για ζευγάρι Ελβετών που έκανε canyoning στο φαράγγι του Γοργοποτάμου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΜΑΚ.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την 7η ΕΜΑΚ με τη βοήθεια και ελικοπτέρου, μετά από «SOS» που εξέπεμψε το μεσημέρι της Τρίτης (31/10) ζευγάρι Ελβετών που επιχειρούσε κατάβαση φαραγγιού (canyoning) στην περιοχή του Γοργοποτάμου.

Το φαράγγι του Γοργοποτάμου είναι από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα της Ευρώπης και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο άνδρας του ζευγαριού κατά την κατάβαση έσπασε το πόδι του και δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Μέσω «112» το ζευγάρι ειδοποίησε την Πυροσβεστική, δίνοντας το στίγμα του, ωστόσο ακόμη και ο εντοπισμός τους σε ένα μήκος πολλών και δύσβατων χιλιομέτρων με μεγάλη υψομετρική διαφορά είναι εξαιρετικά δύσκολος και για αυτό ζητήθηκε συνδρομή από αέρος.

Άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ είναι στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο των Ελβετών, ενώ ζητήθηκε συνδρομή και από τις όμορες ΕΜΑΚ της Αθήνας και της Λάρισας.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μετρό - Κυψέλη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Missing alert για την εξαφάνιση 29χρονου