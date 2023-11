Κέρκυρα

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ποτάμια οι δρόμοι - Σοβάς έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το νησί το βράδυ της Τρίτης.

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κέρκυρα, το βράδυ της Τρίτης, καθώς πλημμύρισαν οι δρόμοι.

Από το πολύ νερό, μάλιστα, ένα κομμάτι σοβά από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και λίγο έλλειψε να πέσει και πάνω σε ζευγάρι, που εκείνη την ώρα περνούσε από εκεί.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Σπηλιά.

Οι δρόμοι, σε πολλές περιοχές του νησιού, μετατράπηκαν σε ποτάμια.

