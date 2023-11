Φθιώτιδα

Γοργοπόταμος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελβετών

Μετά από πολύωρη επιχείρηση των αντρών της 1ης , 7ης και 8ης ΕΜΑΚ και με την βοήθεια ενααερίων μέσων και drones το ζευγάρι εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Με ελικόπτερο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/11) το ζευγάρι των Ελβετών που από το μεσημέρι της Τρίτης (31/10) είχε εγκλωβιστεί σε φαράγγι του Γοργοποτάμου .

Μετά από πολύωρη επιχείρηση των αντρών της 1ης , 7ης και 8ης ΕΜΑΚ και με την βοήθεια ενααερίων μέσων και drones το ζευγάρι εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης λίγο πριν τις 8:00 , σε πολύ δύσβατο σημείο του φαραγγιού .

Μάλιστα η 29χρονη γυναίκα είχε σπάσει το πόδι της. Άμεσα ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη επιχείρησή προσέγγισης του ζευγαριού και αφού απεγκλωβιστήκαν μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο ΚΕΥΠ Λαμίας και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας .

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ilamia.gr, το ζευγάρι Ελβετών έκανε canyoning και η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και ο σύζυγος της μη μπορώντας να της προσφέρει βοήθεια, κάλεσε το 112.

Από εκείνη την στιγμή ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη και πολύωρη επιχείρηση εντοπισμού τους αρχικά και κατόπιν απεγκλωβισμού τους και που κατέστη εφικτό το πρωί της Τετάρτης.

