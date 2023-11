Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Δορκάδα: Μονοκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες

Παρά την άμεση αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Στις φλόγες τυλίχτηκε το βράδυ της Τετάρτης (01/11), μονοκατοικία, στη Δορκάδα, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 21:00 και επί τόπου έσπευσαν πέντε οχήματα με 10 πυροσβέστες και έσβησαν τη φωτιά. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της Εθελοντικής Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Δρυμού, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές στην κατοικία, ενώ -για καλή τύχη όλων- δεν προκλήθηκε τραυματισμός ούτε απεγκλωβισμός ενοίκων, καθώς είχαν προλάβει και εγκατέλειψαν τη φλεγόμενη κατοικία.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

