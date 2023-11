Αχαΐα

Κακοκαιρία - Πάτρα: έντονα φαινόμενα και δρόμοι... ποτάμια (εικόνες)

Χαλάζι και δυνατές μπόρες πλήττουν την Πάτρα. Προβλήματα για τους οδηγούς από τους δρόμους που έχουν γίνει..."ποτάμια".

Έντονα καιρικά φαινόμενα, με καταιγίδες και ριπές ανέμων, πλήττουν την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Ήδη, καταγράφεται συσσώρευση υδάτων σε δρόμους της πόλης, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η αστυνομία και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου χρειαστεί.

Προβλήματα σημειώθηκαν για ακόμη μια φορά και στον πεζόδρομο της Ρήγα Φερραίου, αλλά και στην Όθωνος Αμαλίας και Πατρέως όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος όγκος νερού.

Οι βροχές συνοδεύονται από χαλάζι και πολύ αέρα, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τους οδηγούς λόγω μειωμένης ορατότητας.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία, λόγω προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Πατρών στην χιλιομετρική θέση 161, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Ελαιώνα.

Στην ίδια περιοχή έχει επίσης διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών.

Επίσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή του Μετοχίου Αχαΐας πραγματοποιουνται εκτροπές της κυκλοφορίας.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και με εντολή του διαχειριστή υποδομής, τα δρομολόγια 1330 & 1331 (Διακοπτό-Καλάβρυτα -Διακοπτό) ακυρώνονται, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επίσης λόγω της έντονης βροχόπτωσης και συγκέντρωσης υδάτων στη γραμμή, τα δρομολόγια 11306 & 11307 καταργούνται μερικώς στο τμήμα Πάτρα - 'Αγιος Ανδρέας.

