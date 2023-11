Δράμα

Τροχαίο δυστύχημα - Δράμα: Προσπάθησε να σώσει ένα σκυλάκι και τον παρέσυρε λεωφορείο

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άντρας, στην προσπάθεια του να σώσει ένα σκυλάκι που κινδύνευε.

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην πόλη της Δράμας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 55χρονος σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο των ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Δράμα – Προσοτσάνη.

Όπως μεταδίδει το proinos-typos.gr, ο άνδρας βγήκε στον δρόμο προκειμένου να σώσει ένα σκυλάκι, με συνέπεια να παρασυρθεί από το λεωφορείο και να τραυματιστεί θανάσιμα.

