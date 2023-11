Αχαΐα

Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Εκατοντάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

-

Συνολικά 400 κλήσεις έλαβε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος στην Π.Ε Αχαϊας, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

• 33 αντλήσεις υδάτων.

• 6 κοπές δέντρων και

• 3 απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Απόλυτη προτεραιότητα Μητσοτάκη ο αγώνας κατά της ακρίβειας

Στυλίδα: Οδηγός νταλίκας λιποθύμησε από τσίμπημα σφήκας