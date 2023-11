Εύβοια

Σεισμός στην Εύβοια: Ζημιές, κατολισθήσεις και ανησυχία - Τι λένε οι σεισμολόγοι (εικόνες)

Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, που "ταρακούνησαν" Αττική, Βοιωτία, Κορινθία και Αργολίδα.

Αισθητός στην Αττική τη Βοιωτία, ακόμη και στην Κορινθία και την Αργολίδα, έγινε ο σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8:26 το πρωί με επίκεντρο 6 χλμ. ανατολικά του Προκοπίου της Ευβοίας και 85 χλμ. βόρεια της Αθήνας.

Ο σεισμός σύμφωνα με τους κατοίκους της Εύβοιας ήταν ισχυρός αλλά είχε και διάρκεια κι αυτό τον έκανε ακόμα πιο τρομακτικό.

Μετά την ισχυρή δόνηση ακολούθησαν μετασεισμοί, με 2 από αυτούς να είναι 3 και 3,7 Ρίχτερ. Επίκεντρο είναι η ίδια περιοχή.

Στις πρώτες εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά, φαίνονται μαθητές σε σχολείο να έχουν βγει έξω, όπως και ζημιές που έχουν προκληθεί σε σούπερ μάρκετ, με πράγματα να έχουν πέσει από τα ράφια.

Την ίδια ώρα, υλικές ζημιές καταγράφηκαν στο Α.Τ Μαντουδίου, καθώς έπεσε η ψευδοροφή του κτιρίου, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Έλεγχοι στα χωριά - Κλειστά σχολεία

Μικρές κατολισθήσεις σε επαρχιακό δρόμο από Πήλι προς Βλαχιά της κεντρικής Εύβοιας έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής μετά τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στα χωριά γύρω από το Μαντούδι και το Μετόχι χωρίς, όμως, να έχουν εντοπιστεί ζημιές.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Στερεά Ελλάδα, κ. Σπανό «Έχει υπάρξει αναστάτωση στους κατοίκους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε σπασμένα τζάμια και πτώσεις ειδών από τα ράφια των καταστημάτων. Μέχρι στιγμής στις υποδομές δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη ενημέρωση. Μία μικρή κατολίσθηση στον δρόμο από Πήλι προς Βλαχιά προς την πλευρά της ακτής του Αιγαίου έχει εντοπιστεί και ήδη κινούνται τα μηχανήματα για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί με τους μετασεισμούς. Οι έλεγχοι όμως συνεχίζονται σε όλες τις υποδομές».

Με απόφαση του δημάρχου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, σήμερα τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς έχουν ειδοποιηθεί να παραλάβουν τα μικρά παιδιά από τα σχολεία ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά θα επιστρέψουν με λεωφορεία στα σπίτια τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός και κατάρρευση ακινήτων», τόνισε ο κ. Τσαπουρνιώτης.





Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι "ο σεισμός έγινε στην κεντρική Εύβοια, 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ψαχνών και ήταν 5,2 ή 5,3 Ρίχτερ".

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως "ο σεισμός αυτός είναι μάλλον ο ισχυρότερος δυνατός για αυτή την περιοχή, σε μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη σεισμών".

Ακόμη, ανέφερε πως "θα χρειαστεί προσοχή και μελέτη η εστία που δημιουργήθηκε σήμερα στην Εύβοια".





«Το μέγεθος του σημερινού σεισμού πρέπει να είναι το μεγαλύτερο για τη συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας γιατί δεν έχουμε ιστορικό πιο ισχυρό σεισμών» δήλωσε και ο πρόεδρος το ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από το σεισμό.

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη σεισμική δόνηση στην Εύβοια

Σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έπειτα από τη σεισμική δόνηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

