Θεσσαλονίκη: Νεαρός κατηγορείται για ληστεία στη Σίνδο

Τι βρέθηκε μετά από έρευνα στο σπίτι του 29χρονου.

Ένας 29χρονος κατηγορείται για ληστεία σε κατάστημα ταχυμεταφορών στην περιοχή της Σίνδου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 29χρονος, πρωινές ώρες στις 27-10-2023, εισήλθε σε κατάστημα ταχυμεταφορών και με την απειλή μαχαιριού, κατάφερε να αφαιρέσει από υπάλληλο το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Επιπλέον, πρωινές ώρες χθες (02-11-2023), πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του , κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα και υποδήματα, τα οποία φορούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας, κινητό τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. όχημα, το οποίο χρησιμοποίησε για την μεταβίβασή του και αποχώρηση του από το κατάστημα.

