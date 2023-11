Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στην 28χρονη που συνελήφθη με βόμβες μολότοφ

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή της 28χρονης. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κακουργηματική δίωξη για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών σε μεγάλη ποσότητα, απήγγειλε η εισαγγελέας στην 28χρονη που συνελήφθη μετά τον εντοπισμό σακιδίου με επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Επίσης διώκεται για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στη δεύτερη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την προανάκριση που διενήργησε η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο ανήκει στην 28χρονη, οπότε ξεκίνησαν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψή της. Στην κατοχή της νεαρής γυναίκας βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν ένα σπρέι πιπεριού, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα με δύο φίλτρα, πλήθος πλαστικών δεματικών (tie wrap), τέσσερα σπρέι διαφορετικών χρωμάτων, συσκευασίες φαρμακευτικής πόσιμης γέλης για προστασία από δακρυγόνα και σωρεία εντύπων και χειρόγραφων σημειώσεων.

Ενόψει της μεταγωγής της ενώπιον της εισαγγελικής αρχής συγκεντρώθηκαν έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου σε ένδειξη συμπαράστασης στη συλληφθείσα.

