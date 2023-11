Αχαΐα

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)

Πώς τα νερά εισέβαλαν σε ζωτικούς χώρους το εκπαιδευτικού ιδρύατος καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση μαθημάτων και έρευνας.

Δυνατό ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Πάτρα την Παρασκευή, όπου τόσο στο κέντρο όσο και εκτός της πόλης πολλά σημεία κεντρικά και μη, πλημμύρισαν δημιουργώντας πολλά έως και σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με την τοπική ενημερτική ιστοσελίδα pelop.gr .

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν τη γλίτωσε καθώς πλημμύρισαν και εκεί πολλοί χώροι, όπως χαρακτηριστικά αναδεικνύει μέσα από ανάρτηση του ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας, στο Facebook.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

“Η κακοκαιρία έδειξε τα δόντια της δημιουργώντας μια σειρά από προβλήματα στο , στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο σε αμφιθέατρα, γραφεία και εργαστήρια.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχισθούν και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους και το προσωπικό καθαριότητας για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν.

Μια μεγάλη συγγνώμη για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

«τί με χρ? σιγ?ν;

τί δ? μ? σιγ?ν;

τί δ? θρην?σαι;

Θρήνος της Εκάβης / Τρωάδες του Ευριπίδη» ”

