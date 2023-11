Καβάλα

Τροχαίο στην Καβάλα: Σκοτώθηκε η μάνα, τραυματίστηκε το παιδί

Τραγικό τέλος για μία γυναίκα που σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε μαζί με το παιδί της.

Μια 39χρονη αλλοδαπή έχασε τη ζωή της και το ανήλικο παιδί της τραυματίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αγιάσματος – Χρυσούπολης, στην Καβάλα.

Την οδηγό απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του οχήματος άνδρες της πυροσβεστικής.

Το παιδί της διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Νέστου.

