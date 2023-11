Ηράκλειο

Ηράκλειο: γυναίκα ήταν νεκρή για μέρες στο σπίτι της

Τραγωδία στην Κρήτη όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της. Πώς η μυρωδιά κινητοποίησε τους γείτονες.

Η έντονη δυσοσμία που έβγαινε από ένα σπίτι ήταν η αιτία που αποκαλύφθηκε η σορός μίας 42χρονης γυναίκας από τη Γεωργία στην Χερσόνησο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν πως από το σπίτι που ενοικίαζε στην περιοχή της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο Κουτουλουφάρι, έβγαινε μία έντονη μυρωδιά σήψης.

Μάλιστα τα συγγενικά της την αναζητούσαν τις τελευταίες ώρες χωρίς όμως να μπορούν να την εντοπίσουν.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν τη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και λάμβανε μάλιστα και φαρμακευτική αγωγή.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

