Κακοκαιρία - Πάτρα: ισχυροί άνεμοι και εκκένωση οικισμού

Η Αχαΐα βρισκεται "στο μάτι του κυκλώνα" της κακοκαιρίας που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα.

Στην προληπτική εκκένωση του οικισμού Βιλιβινιώτικα, του δήμου Αιγιαλείας, προχωρούν οι αρχές, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους κατοίκους από ενδεχόμενες κατολισθήσεις, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 17 κάτοικοι του οικισμού πρόκειται να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Ελαιώνα.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, οι ισχυροί άνεμοι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει από σήμερα το πρωί περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κλιμάκια πυροσβεστών έχουν επέμβει σε οκτώ περιστατικά που αφορούσαν κοπές δένδρων και αφαίρεση αντικειμένου πριν πέσει σε πεζοδρόμιο από μπαλκόνι πολυκατοικίας, σε περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στην πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου.

Στο μεταξύ, μέσω αμφιδρόμησης του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα, εξακολουθεί να διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αθήνα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα της Αιγιάλειας, λόγω κατολίσθησης χωμάτων που καταγράφηκε προχθές το πρωί μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο συνεχίζουν να εργάζονται μηχανήματα, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων.

Επίσης, κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Πατρών - Αθηνών, στην στο ύψος των διοδίων Ελαιώνα και στην περιοχή Μετόχι, λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών έπειτα από έντονη βροχόπτωση.

Ακόμη, εξακολουθεί να παραμένει κλειστή σε διάφορα σημεία η επαρχιακή οδός Αιγίου - Δερβενίου - Μαμουσιάς, εξ αιτίας κατολίσθησης χωμάτων και φερτών υλικών.

