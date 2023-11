Λάρισα

Λάρισα: καυγάδισαν έξω από τυροπιτάδικο και τον μαχαίρωσε στο πρόσωπο

Μια "ασήμαντη αφορμή" έκανε τον άνδρα να μαχαιρώσει τον νεαρό. Τον τραυματισμένο άνδρα, είδαν αιμόφυρτο περαστικοί και κάλεσαν βοήθεια.

Έναν καυγά «δια ασήμαντη αφορμή» επικαλείται ο 25χρονος που βρέθηκε με τραύματα στο κεφάλι γύρω στις 6 τα ξημερώματα σήμερα Σάββατο στο κέντρο της Λάρισας, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου.

Τον άνδρα είδαν αιμόφυρτο περαστικοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί λίγο μετά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Εκεί διαπιστώθηκε πως ο άνδρας έφερε τραύματα – ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά – από αιχμηρό αντικείμενο, «πιθανόν από μαχαίρι». Κατά ιατρικές πηγές, κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθησή του στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο ίδιος, φέρεται να υποστήριξε μιλώντας στις αρχές πως δέχθηκε επίθεση από άτομο που δεν γνώριζε και μάλιστα για «ασήμαντο λόγο», την ώρα που βρισκόταν σε τυροπιτάδικο στο κέντρο της Λάρισας και έτρωγε.

Μάλιστα, το περιστατικό που διερευνούν οι άνδρες του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, εικάζεται πως έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος εστίασης, με το υλικό να αναμένεται να λύσει το γρίφο αυτής της περίεργης υπόθεσης…

