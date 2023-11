Μεσσηνία

Σεισμός στη Μεσσηνία

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός της τάξης των 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο προέρχεται από τον εστιακό χώρο νότια της Μεθώνης.

Ο σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία κοντά στη Μεθώνη έγινε στις 3:26 το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Νοεμβρίου.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρίσκεται σε απόσταση 31 χιλιομέτρων νότια της Μεθώνης, στον θαλάσσιο χώρο.

Το εστιακό βάθος είναι στα 13,2 χιλιόμετρα.

