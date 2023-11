Μαγνησία

Βόλος: μηχανή παρέσυρε και σκότωσε μωρό

Το μολις 3 μηνών αγγελούδι, βρισκόταν στην αγκαλιά του παππού του, όταν η μηχανή τους παρέσυρε, με τραγική κατάληξη τον χαμό του παιδιού.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις 22:30 στο κέντρο του Βόλου, που είχε ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένα βρέφος 3 μηνών.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Αντωνοπούλου, μηχανή μεγάλου κυβισμού κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς παρέσυρε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας αγκαλιά το μόλις 3 μηνών βρέφος – εγγονάκι του.

Το μωρό έπεσε στο οδόστρωμα, χτύπησε και έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο δημιουργήθηκε πανικός. Περαστικοί προσπαθούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το άτυχο αβάφτιστο βρέφος είχε ήδη καταλήξει όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια & συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας Βόλου, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος στο «Αχιλλοπούλειο», μαζί με τον παππού του βρέφους, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφριά.

